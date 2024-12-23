Глава «Союзмультфильма» назвала стоимость российского «ответа Marvel»

Российский писатель Сергей Лукьяненко анонсировал работу над новой франшизой супергероев, которая будет носить название «Орден Алой звезды», сообщил РБК.

Этот проект объединит серию из шести фильмов и телевизионный сериал, который, как планируется, захватит внимание зрителей по всей стране.

По словам главы студии «Союзмультфильм» Юлианы Слащевой, по предварительным оценкам, бюджет каждой франшизы составит от 1 до 1,2 млрд руб. Производство планируют начать в 2026 году, однако наибольшие трудности могут возникнуть с окупаемостью проектов из отсутствия государственного финансирования.

Проект будет разрабатываться совместно с онлайн-платформой Okko. Планируется, что продукт станет отечественным ответом Marvel. В нем появятся отечественные супергерои.

По словам Слащевой, для успешного возврата инвестиций фильм должен собрать в два раза больше своей стоимости. Примечательно, что половина кассовых сборов уходит кинотеатрам, а оставшаяся часть достается дистрибьюторам. При этом расходы на маркетинг часто не показываются.

Глава компании напомнила, что недавно вышедшие на экран фильмы «Мастер и Маргарита» и «Бременские музыканты» собрали 2,3 и 3 млрд руб. соответственно, при бюджете в 1,2 млрд, из которых 600 и 700 млн руб. были выделены «Фондом кино». Удача также сопутствовала третьей части франшизы «Лед», которая собрала почти 1,9 млрд рублей при бюджете всего 500 млн.

«Союзмультфильм» и ранее занимался производством игрового кино. В 2024 году состоялись три премьеры подобных Marvel фильмов — «Летучий корабль», «100 лет тому вперед» и «Бременские музыканты», которые в совокупности собрали более 5,6 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием смотрит российские экранизации сказок с «малышами».