Путин заявил, что с удовольствием смотрит российские экранизации сказок с «малышами»

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы на объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

В прямом эфире Путин обсудил развитие российского кинематографа и отметил, что с радостью смотрит современные отечественные экранизации сказок вместе со «своими близкими малышами».

Отвечая на вопросы присутствующих, Путин отметил, что качество российского кино заметно возросло в последнее время. Он также подчеркнул уход многих западных продюсеров из страны, что, по его мнению, создает дополнительные возможности для развития отечественного кинопроизводства.

Президент заявил, что благодаря этому объединяющему процессу в обществе происходит возрождение русских былин и сказок и в целом кинематограф находится на подъеме.

Ранее Владимир Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний и госорганов в регионы.