Глава судейского корпуса РФС рассказал о проблемах арбитра Карасева

Мажич предположил, что Карасев немного потерял уверенность в себе. Он рассказал, что беседовал с арбитром, и в последних матчах видит прогресс с его стороны.

«Во-первых, должен сказать, что Сергей многого добился — это большое имя в российском футболе. В мой первый сезон в России он работал очень хорошо. В прошлом сезоне тоже начал здорово, но потом были проблемы. И он знает о них. Но это не значит, что Сергей разучился судить. Он прекрасно знает профессию и находится в отличной физической форме», — сказал Мажич.

Сергей Карасев работал на центральном матче 9-го тура «Краснодар» — «Зенит» (0:2). Глава экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев отметил, что игра было очень сложной для судейства, но Карасев с ней справился. Он выразил надежду, что теперь у арбитра будет «восходящий тренд».