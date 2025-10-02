Глава судейского корпуса РФС рассказал о проблемах арбитра Карасева
Милорад Мажич: арбитр Карасев потерял уверенность в себе, но возвращает ее
Фото: [ФК «Пари НН»]
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал о проблемах, которые имелись у известного арбитра Сергея Карасева.
Мажич предположил, что Карасев немного потерял уверенность в себе. Он рассказал, что беседовал с арбитром, и в последних матчах видит прогресс с его стороны.
«Во-первых, должен сказать, что Сергей многого добился — это большое имя в российском футболе. В мой первый сезон в России он работал очень хорошо. В прошлом сезоне тоже начал здорово, но потом были проблемы. И он знает о них. Но это не значит, что Сергей разучился судить. Он прекрасно знает профессию и находится в отличной физической форме», — сказал Мажич.
Сергей Карасев работал на центральном матче 9-го тура «Краснодар» — «Зенит» (0:2). Глава экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев отметил, что игра было очень сложной для судейства, но Карасев с ней справился. Он выразил надежду, что теперь у арбитра будет «восходящий тренд».