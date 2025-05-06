Глава УЕФА назвал страну с худшей в Европе футбольной инфраструктурой

Глава УЕФА Александер Чеферин назвал позором положение дел с футбольной инфраструктурой в Италии.

«Вы одна из крупнейших футбольных стран, выиграли множество чемпионатов мира, чемпионатов Европы, Лигу чемпионов. И в то же время среди крупных стран у вас самая худшая инфраструктура», — приводит слова президента УЕФА SportMediaset.

Чеферин считает, что ситуацию со стадионами в Италии должны исправить помощь правительства и муниципалитетов, а также привлечение частных инвесторов.

УЕФА отклонил заявку миланского стадиона «Сан-Сиро» на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Бразилией.