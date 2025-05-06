Глава УЕФА назвал страну с худшей в Европе футбольной инфраструктурой
Глава УЕФА Чеферин: итальянская футбольная инфраструктура — это позор
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Глава УЕФА Александер Чеферин назвал позором положение дел с футбольной инфраструктурой в Италии.
«Вы одна из крупнейших футбольных стран, выиграли множество чемпионатов мира, чемпионатов Европы, Лигу чемпионов. И в то же время среди крупных стран у вас самая худшая инфраструктура», — приводит слова президента УЕФА SportMediaset.
Чеферин считает, что ситуацию со стадионами в Италии должны исправить помощь правительства и муниципалитетов, а также привлечение частных инвесторов.
УЕФА отклонил заявку миланского стадиона «Сан-Сиро» на проведение финала Лиги чемпионов.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Бразилией.