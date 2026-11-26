В Вологде в медицинское учреждение доставили 11 детей из одной многодетной семьи, один из них скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112 .

Медики диагностировали у всех поступивших крайнюю степень истощения. Возраст госпитализированных составляет от 10 месяцев до 16 лет — среди них шесть девочек и четыре мальчика.

Сведения о семье

По данным источника, данная семья с 2020 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с антисанитарными условиями проживания.