В Вологде 11 детей из одной семьи попали в больницу с истощением, один ребенок умер: подробности происшествия
«112»: попавшая в больницу Вологды с истощением семья стоит на учете с 2020 года
В Вологде в медицинское учреждение доставили 11 детей из одной многодетной семьи, один из них скончался, еще один находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Медики диагностировали у всех поступивших крайнюю степень истощения. Возраст госпитализированных составляет от 10 месяцев до 16 лет — среди них шесть девочек и четыре мальчика.
Сведения о семье
По данным источника, данная семья с 2020 года состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с антисанитарными условиями проживания.