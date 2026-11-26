Популярная тиктокерша Аня Глушко (настоящее имя — Анна Глущенко ), на блог которой с юмористическими скетчами было подписано более полумиллиона человек, погибла в автокатастрофе в Воронежской области. Об этом сообщает УМВД по Воронежской области.

Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе. По предварительной информации, 40-летний настоятель храма Алексей Гончаров за рулем спортивного автомобиля Kia Stinger выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Opel Astra. Второй машиной управляла 22-летняя жительница Павловского района Аня Глушко — от полученных травм девушка умерла на месте происшествия.

Состояние участников и данные о водителе Kia Stinger

Находившийся в Opel Astra 20-летний пассажир сумел самостоятельно выбраться из покореженного автомобиля и вызвать экстренные службы. Водитель Kia Stinger в результате столкновения травм не получил.

Отмечается, что Алексей Гончаров совмещает церковное служение с занятиями силовым спортом — он является мастером спорта по пауэрлифтингу и основателем спортивного движения. В епархии уточнили, что во время аварии иерей пребывал в командировке в Борисоглебской епархии и ехал на приход для проведения службы.