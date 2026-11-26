В пятницу, 27 ноября, в Звенигородском государственном музее-заповеднике Одинцовского округа в пространстве Культурного центра им. Любови Орловой пройдет мастер-класс «Квадрат Малевича 2.0», образовательное мероприятие подготовлено международной школой цифрового творчества и программирования для детей KIBERone. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Вдохновившись выставкой «Малевич. Простые фигуры», которая в проходит в Звенигородском манеже, авторы проекта предложат юным посетителям взглянуть на знаменитый символ русского авангарда через призму современных технологий. Участникам предстоит создать собственный интерактивный «Черный квадрат», который можно отсканировать с помощью смартфона.

В ходе занятия ребята узнают, как устроены QR-коды и каким образом текстовые и визуальные сведения преобразуются в графический шифр. Под руководством преподавателей участники постигнут азы цифрового дизайна и создадут свой макет в графическом редакторе. Внутри кода каждый ребенок сможет зашифровать то, что дорого именно ему: ссылку на страницу в социальных сетях или любимый сайт, собственный проект, картинку или тайное послание. Созданный шифр можно будет перенести на футболку или шопер. Узнать другие подробности можно на сайте Звенигородского музея-заповедника.

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*Возрастное ограничение 6+