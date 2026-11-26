Пожар в промзоне Туймазинского района Башкирии после падения обломков БПЛА: что известно об атаке и пострадавших
Мусин: экстренные службы прибыли на место пожара в промзоне Башкирии
На территории Республики Башкортостан была отражена атака украинских беспилотников, при этом обломки аппаратов упали на промзону в Туймазинском районе и спровоцировали возгорание. Об этом сообщил глава района Булат Мусин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. По словам руководителя муниципалитета, пострадавших в результате инцидента нет, а сведения о площади пожара и возможных повреждениях на территории промышленной зоны пока не приводятся.
Инструкция безопасности для населения при атаке дронов
Булат Мусин также напомнил жителям порядок действий при угрозе беспилотников:
- укрытие: сохранять спокойствие, перейти в помещение без окон — например, в ванную комнату или коридор — либо спуститься в подвал, паркинг или специальное укрытие;
- запреты: категорически не снимать на камеру и не выкладывать в интернет работу ПВО, момент атаки БПЛА и ее последствия, а также не приближаться к упавшим дронам и не прикасаться к обломкам;
- оповещение: при обнаружении беспилотника необходимо позвонить по номеру 112 и точно указать местонахождение и ближайшие ориентиры.