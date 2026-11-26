укрытие: сохранять спокойствие, перейти в помещение без окон — например, в ванную комнату или коридор — либо спуститься в подвал, паркинг или специальное укрытие;

запреты: категорически не снимать на камеру и не выкладывать в интернет работу ПВО, момент атаки БПЛА и ее последствия, а также не приближаться к упавшим дронам и не прикасаться к обломкам;