В женских камерах следственных изоляторов Москвы начал действовать негласный запрет на жидкие моющие средства после попытки суицида одной из заключенных в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash .

По информации источника, женщину, проходящую обвиняемой по делу о терроризме, удалось спасти. После этого случая сотрудники московских изоляторов прекратили принимать жидкие моющие средства в передачах, а находившиеся в камерах запасы у арестанток изъяли.

Свидетельства арестанток и адвокатов

О введении новых правил в ходе судебного заседания сообщила бывший руководитель брокерской компании Mind Money Юлия Хандошко. Она отметила, что средства для мытья посуды, оформленные через интернет-магазин ФСИН, по-прежнему приносят в камеры, но забирают во время очередной проверки, из-за чего женщины стараются успеть сделать уборку до прихода сотрудников.

Защитники ряда других арестанток подтвердили сведения о негласном ограничении. Вместе с тем информацией о введении аналогичных мер в мужских камерах адвокаты не располагают.