Сборная России по футболу может сыграть с Бразилией

Сборная России по футболу получила приглашение провести товарищеский матч со сборной Бразилии, сообщило издание Band со ссылкой на представителя бразильской конфедерации футбола.

По данным источника, такой матч может пройти в октябре или ноябре текущего года.

Сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После февраля 2022 года национальная команда проводит только товарищеские матчи.

В марте сборная России сыграла с командами Гренады и Замбии, обыграв обоих соперников с одинаковым счетом 5:0. В июне запланированы товарищеские матчи со сборными Нигерии и Белоруссии.

Ранее экс-защитник сборной России Андрей Семенов усомнился в пользе проведения товарищеских игр с заведомо слабыми соперниками.