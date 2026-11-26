Мексиканский футболист Луис Чавес погиб в результате вооруженного нападения во время игры любительских команд. Об этом сообщает телеканал TV Azteca .

По сведениям вещателя, на 26-летнего спортсмена напали участники вооруженной банды, которые передвигались на мотоциклах. При стрельбе также пострадал еще один человек.

Карьера погибшего игрока

Ранее Луис Чавес защищал цвета команды «Атлетико Сан-Франсиско-дель-Ринкон», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Мексики. В последнее время он играл в составе любительского клуба «Арандас».