Мексиканского футболиста Луиса Чавеса застрелили во время матча: подробности нападения вооруженной банды
TV Azteca: вооруженная банда на мотоциклах расстреляла футболиста на поле
Мексиканский футболист Луис Чавес погиб в результате вооруженного нападения во время игры любительских команд. Об этом сообщает телеканал TV Azteca.
По сведениям вещателя, на 26-летнего спортсмена напали участники вооруженной банды, которые передвигались на мотоциклах. При стрельбе также пострадал еще один человек.
Карьера погибшего игрока
Ранее Луис Чавес защищал цвета команды «Атлетико Сан-Франсиско-дель-Ринкон», выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Мексики. В последнее время он играл в составе любительского клуба «Арандас».