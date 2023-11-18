Глава WADA пригрозил санкциями участникам российских Игр дружбы

Глава Всемирного антидопингового агентства, также известного, как WADA Витольд Банька угрожает санкциями в отношении потенциальных участников Игр дружбы, которые должны состояться на территории РФ. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на слова президента агентства.

По словам Баньки, участие в российском турнире будет иметь последствия для всех спортсменов, которые ранее подписывали кодекс агентства.

Накануне генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что у России нет права на организацию Игр дружбы на фоне того, что у Российского антидопингового агентства отсутствует статус соответствия. Ниггли открыто выступил против проведения российского турнира и выразил мнение, что к соревнованию нужно привлекать максимальное количество внимания в вопросе борьбы с допингом.

Ранее российский президент Владимир Путин постановил провести в стране спортивный турнир Игры дружбы. Сообщалось, что данное решение было принято для обеспечения гарантированного свободного доступа отечественных спортсменов и организаций к международной спортивной деятельности. Мероприятие запланировано на сентябрь следующего года, оно должно пройти в Москве и Екатеринбурге.