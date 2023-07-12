«Главкосмос» выставил на продажу скафандр Юлии Пересильд

На сайте «Главкосмоса» появилось объявление о продаже скафандра «Сокол КВ-2», в котором актриса Юлия Пересильд летала на МКС во время съемок фильма «Вызов».

Цена уникального предмета не указывается, но на сайте можно оставить заявку. В «Главкосмосе» полагают, что такой раритет может заинтересовать коллекционеров или киношников.

Также выставлен на продажу скафандр Алены Мордовиной, дублера Пересильд.

«Вызов» стал первым в истории художественным фильмом, снятым в космосе. С этой целью на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Картина вышла в прокат 20 апреля, и уже за две недели его сборы превысили миллиард рублей.