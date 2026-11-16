В теплицах Подмосковья с начала года собрали более 111 тыс. тонн овощей
Свыше 111 тыс. тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковье стало лидером в России по объемам производства тепличных овощей. С начала 2026 года в регионе собрали более 111 тыс. тонн урожая, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основу составили огурцы (свыше 76 тыс. тонн), томаты (почти 33 тыс. тонн) и зелень (более 1,6 тыс. тонн).
Общая площадь теплиц в Подмосковье достигает 233 га. В 2026 году на поддержку отрасли из областного бюджета направили более 126 млн.
«Мы поддерживаем тепличные хозяйства и сопровождаем новые инвестиционные проекты. Одно из приоритетных направлений — развитие отечественной селекционно-семеноводческой базы, которая позволит увеличить обеспеченность отрасли российскими семенами овощных культур», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
В первом квартале 2027 года в Воскресенске запустят селекционно-семеноводческий центр «Эко-технологии» стоимостью 12 млрд — он сможет заместить до 50% импортных семян огурцов и томатов в стране.
Развитие АПК — ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках выставки «День поля» в деревне Бунятино Дмитровского округа обсудил с аграриями развитие сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье.