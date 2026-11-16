Эксперт опроверг «крысиный бум» в России: виноваты не грызуны, а ЖКХ

Российские СМИ в ноябре 2026 года внезапно заговорили в унисон, рисуя картины классического постапокалипсиса: страну якобы ждет «крысиный бум», а популяция заразных грызунов готова удвоиться всего за два года. Заголовки о «полчищах грызунов» кочевали из издания в издание почти слово в секунду, вызывая у внимательных граждан два закономерных вопроса — насколько это соответствует реальности и кому выгодно сеять такую панику. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Источником информационной волны стал Telegram-канал SHOT, который со ссылкой на экспертов сообщил о грядущем удвоении численности крыс из-за потепления климата и доступной еды в мусорных баках. В качестве доказательств приводились жуткие кадры из Читы, где грызуны бегают среди гор мусора, и статистика из Ростова-на-Дону, где число заявок на обработку территорий выросло вдвое.

Однако специалисты, которые занимаются грызунами профессионально, к сценарию «крысы захватят Россию» относятся с холодным скепсисом. Врач-дезинфектолог Николай Дубинин прямо заявляет: в городе численность хвостатых зависит не от глобального потепления, а от того, как эффективно работает ЖКХ. Если дератизация проводится вовремя, грызуны исчезают в течение месяца, если меры не принимаются — они плодятся. Доктор биологических наук Валентин Рыльников добавил физиологическую деталь, разбивающую теорию о круглогодичном размножении: в умеренном климате зимой крысы не плодятся даже в теплых подвалах. Сезонность — фактор первичный, и размножение заканчивается к сентябрю, возобновляясь лишь к марту. Прогноз об удвоении за два года — это не математическое уравнение, а предположение при условии, что мусор перестанут вывозить вовсе, а подвалы оставят открытыми. Реальные причины жалоб в соцсетях куда прозаичнее: переполненные мусорки, сорванный график вывоза отходов и исчезнувшие с улиц коты.

Денежная сторона вопроса заставляет взглянуть на «крысиный бум» еще более пристально. В системе ЖКХ и мусорной отрасли вращаются сотни миллиардов рублей, а тарифы за вывоз ТКО растут по всей стране. Дератизация подвалов и придомовой территории — это уже прямая обязанность управляющей компании, и она давно включена в вашу ежемесячную плату за содержание жилья. Отдельные сборы «на травлю крыс» незаконны, а штраф за бездействие УК достигает 150 тыс. рублей. В условиях серьезной инфляции у подрядчиков может возникнуть соблазн обосновать необходимость дополнительных миллиардов на глобальное переоборудование контейнерных площадок, напугав граждан апокалипсисом. Это удобная позиция: списать свои провалы — грязные дворы и переполненные баки — на внешнюю силу в виде нашествия грызунов гораздо проще, чем отчитываться о качестве уже оплаченных услуг.

Что же происходит на самом деле? Проблема с грызунами в отдельных городах реальна, и видео из Читы или суды в Краснодаре это подтверждают, но это локальный провал коммунальщиков, а не биологическая катастрофа. «Крысиный бум» в масштабах страны — пока не факт, а удобный медийный сценарий. Если завтра в вашем почтовом ящике появится квитанция с обоснованием срочного сбора денег на новые мусорные площадки, первым вопросом должен быть не страх перед лептоспирозом, а требование отчета о том, куда ушли деньги, которые вы уже годами платите по строке «Содержание жилья». Кстати, если у вас во дворе действительно завелись крысы, не спешите бежать в магазин за ядом — вы уже оплатили их уничтожение. Отправьте заявление в свою УК, и, если реакции не последует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. А если истории о крысиных полчищах вам скармливает региональный паблик, проверьте, кто и когда его запустил. Иногда самый простой способ открыть глаза — это просто перечитать исходную новость и спросить себя: кому выгодно, чтобы вы поверили в апокалипсис?

Ранее России предсказали крысиный «бум» из-за погоды.