«Главней всего — погода в доме»: Долина стала лицом «Жилищной лотереи» после громкого мошеннического скандала

Обманутая мошенниками певица Долина стала лицом «Жилищной лотереи»
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
Организатор всероссийских лотерей представил новое лицо «Жилищной лотереи». Им стала народная артистка России Лариса Долина.
В проморолике певица исполняет фрагмент своего знаменитого хита «Главней всего — погода в доме» и приглашает зрителей принять участие в розыгрыше.
Однако пользователи интернета восприняли выбор лица лотереи как циничную издевку и откровенный троллинг. Причина столь резкой реакции кроется в недавней громкой истории, связанной с самой певицей.
Ранее суд вернул Долиной квартиру стоимостью 150 млн руб., которую она продала под влиянием мошенников. Судом было установлено, что сделка была совершена певицей в «психологически неустойчивом состоянии», а покупателей оставили без денег и с непогашенной ипотекой.
Этот случай получил широкий резонанс и породил волну мошенничеств, когда пожилые люди, так называемые «бабки-скамщицы», участвуют в аналогичных схемах, из-за которых более 5 тыс. семей могли лишиться своего жилья.
Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина выступит в суде по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой.