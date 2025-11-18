«Главней всего — погода в доме»: Долина стала лицом «Жилищной лотереи» после громкого мошеннического скандала

В проморолике певица исполняет фрагмент своего знаменитого хита «Главней всего — погода в доме» и приглашает зрителей принять участие в розыгрыше.

Однако пользователи интернета восприняли выбор лица лотереи как циничную издевку и откровенный троллинг. Причина столь резкой реакции кроется в недавней громкой истории, связанной с самой певицей.

Ранее суд вернул Долиной квартиру стоимостью 150 млн руб., которую она продала под влиянием мошенников. Судом было установлено, что сделка была совершена певицей в «психологически неустойчивом состоянии», а покупателей оставили без денег и с непогашенной ипотекой.

Этот случай получил широкий резонанс и породил волну мошенничеств, когда пожилые люди, так называемые «бабки-скамщицы», участвуют в аналогичных схемах, из-за которых более 5 тыс. семей могли лишиться своего жилья.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина выступит в суде по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой.