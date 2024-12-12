Главного инвестора клуба «Химки» отправили под домашний арест

Головинский суд Москвы принял решение отправить главного инвестора ФК «Химки» Туфана Садыгова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Садыгову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он совместно с другими фигурантами дела заключал фиктивные кредитные договоры, из-за чего банк потерпел значительные финансовые потери. За указанные действия ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что следственные органы настаивали на содержании бизнесмена под стражей, однако суд решил ограничиться мерой воздействия в виде домашнего ареста.

Садыгов известен своей деятельностью в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он последовательно поддерживает клуб «Химки», в котором выступает его сына Илья.

О задержании Туфана Садыгова стало известно 11 декабря. Как сообщала Baza, его задержание не было связано с футболом. Отмечалось, что главного инвестора «Химок» подозревали в махинациях в сфере строительного бизнеса на территории Московской области.