Главного тренера ПСЖ взбесил вопрос о связи между отсутствием украинца Забарного и выходом россиянина Сафонова
Тренер ПСЖ Луис Энрике объяснил отсутствие в составе украинца Забарного
Фото: [ФК ПСЖ]
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос об отсутствии в составе в матче с «Ренном» (5:0) украинского защитника Ильи Забарного.
На послематчевой пресс-конференции специалиста спросили, не связано ли это с появлением в стартовом составе российского голкипера Матвея Сафонова.
«Невероятно... Каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы ищете проблему. Постоянно. Забарный болен. Он просто болеет. Он болел последние два дня. Но я знаю, что вам важнее говорить о скандалах, постоянно их искать», — возмутился Луис Энрике.
Матвей Сафонов провел первый матч в сезоне за ПСЖ из-за травмы основного голкипера Люка Шевалье. Россиянин отыграл на ноль и отметился двумя эффектными сэйвами.