Главного тренера ПСЖ взбесил вопрос о связи между отсутствием украинца Забарного и выходом россиянина Сафонова

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос об отсутствии в составе в матче с «Ренном» (5:0) украинского защитника Ильи Забарного.

На послематчевой пресс-конференции специалиста спросили, не связано ли это с появлением в стартовом составе российского голкипера Матвея Сафонова.

«Невероятно... Каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы ищете проблему. Постоянно. Забарный болен. Он просто болеет. Он болел последние два дня. Но я знаю, что вам важнее говорить о скандалах, постоянно их искать», — возмутился Луис Энрике.

Матвей Сафонов провел первый матч в сезоне за ПСЖ из-за травмы основного голкипера Люка Шевалье. Россиянин отыграл на ноль и отметился двумя эффектными сэйвами.