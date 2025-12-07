Сафонов впервые в сезоне сыграл за ПСЖ

Главный тренер Луис Энрике доверил место в воротах россиянину из-за травмы основного голкипера ПСЖ Люка Шевалье в матче чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Разгромная победа парижан началась с эффектного сэйва Сафонова. На 28-й минуте голкипер, вытянувшись в струнку, вытащил мяч из угла после мощного удара Эстебана Леполя. А в следующей атаке Хвича Кварацхелия открыл счет, позже грузинский вингер оформил дубль. Сафонов же отметился еще одним спасением после удара Валантена Ронжье.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике до травмы Шевалье упорно ставил французского вратаря в состав, несмотря на его нестабильную игру. Фанаты ПСЖ требовали от тренера вернуть в ворота Матвея Сафонова.

Победа над «Ренном» не позволила ПСЖ вернуться на первую строчку в таблице, так как в этом туре победил и лидировавший «Ланс» (2:1 в гостях с «Нантом»). Лидеров разделят один балл: у «Ланса» 34 очка после 15 туров, у ПСЖ — 33.