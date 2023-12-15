Главный Дед Мороз страны посетит карнавал в Клину
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Главный Дед Мороз страны — из Великого Устюга — примет участие в тринадцатом Клинском зимнем карнавале. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.
В этом году праздничное шествие посвящено теме русского языка. Поэтому в образах участников будут использоваться буквы русского алфавита. Всего в мероприятии примут участие 28 команд.
Шествие стартует в сквере имени С. А. Афанасьева и завершится в Сестрорецком парке. Дед Мороз пройдет по улицам города вместе с командами-участниками. В завершение мероприятия наградят победителей карнавального конкурса.
Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.