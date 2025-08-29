Главный тренер «Акрона» рассказал, как бережет Артема Дзюбу

В текущем сезоне форвард принимал участие во всех шести матчах РПЛ, в которых забил три мяча и отдал две передачи, но не сыграл ни минуты в трех играх Кубка России.

Тедеев пояснил, что Дзюба всегда рвется играть, но он иногда боится за ветерана, поскольку во время игры нагрузки сложнее контролировать, чем в ходе тренировочного процесса.

«Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимальное потребление кислорода) падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются», — сказал Тедеев.

Он объяснил, что Дзюбе требуется больше времени для восстановления. Футболист проводит много нудной кардиоработы в тренажерном зале и внимательно следит за питанием, отметил тренер.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал руководство «Акрона» из-за отсутствия трансферов. Гендиректор клуба Константин Клюшев пообещал решить эту проблему.