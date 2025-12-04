Главный тренер «Балтики» назвал предстоящий матч с «Крыльями Советов» социально-политическим противостоянием

Он назвал предстоящую встречу «социально-политическим противостоянием» из-за ситуации с долгом самарской команды перед «Ростехом». Ранее стало известно, что судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с «Крыльев Советов» более 900 млн руб. долга перед дочерней компанией госкорпорации. Талалаев предположил, что на этом фоне «Крылья Советов» приедут в Калининград «разъяренными».

«Понятно, что будет не только футбольное, но и социально‑политическое противостояние. Для ребят это важно. Но и для наших пацанов это тоже дополнительный фактор, чтобы мотивировать себя. Хотя с точки зрения турнирной таблицы и планов на счастливую жизнь нам никакие факторы не нужны», — сказал главный тренер «Балтики».

После 17 туров «Балтика» занимает пятое место в РПЛ с 32 очками и на пять баллов отстает от лидирующего «Краснодара». «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке с 17 очками. Матч «Балтика» — «Крылья Советов» пройдет 7 декабря в Калининграде.