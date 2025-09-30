Главный тренер «Балтики» пообещал, что его игроки будут симулировать в свете странных судейских решений

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч Премьер» высказался о судействе Сергея Иванова в матче с ЦСКА (0:1) в десятом туре РПЛ.

«Балтика» потерпела первое поражение в чемпионате, пропустив гол на пятой компенсированной минуте. Калининградцы завершали матч в меньшинстве после удаления защитника Кевина Андраде.

Талалаев заявил, что первая желтая карточка колумбийцу была показана ни за что. На 42-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев схватил защитника за лицо, а Иванов показал желтые карточки обоим участникам конфликта.

Фото: [ ФК «Балтика» ]

Талалаев пообещал, что его команда будет вынуждена реагировать на странные судейские решения.

«Мы не учим игроков падать, хвататься за лицо, мы учим доигрывать моменты. Но, к сожалению, мы приходим к тому, что та трактовка, которая сейчас ведется — мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата», когда его еле цепляют в штрафной, а он падает», — сказал главный тренер «Балтики».

После десяти туров вернувшаяся в РПЛ «Балтика» занимает шестое место с 17 очками.

