Главный тренер «Черноморца» высказался об отказе «Сочи» поделиться ареной с новороссийцами

«Черноморец» завершил турнир в Первой лиге на третьем месте, но не был допущен к стыковым матчам: клуб не прошел лицензирование для участия в РПЛ, у него не оказалось соответствующей регламенту арены. Новороссийцы пытались договориться с соседями из Сочи и Краснодара, но получили отказ.

Василенко назвал нелогичным отказ стадиона «Фишт», на котором выступает ФК «Сочи». Убыточный объект мог бы заработать дополнительные средства и помочь соседям.

Тренер привел в пример Самару, где «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» играют на одной арене. По словам Василенко, «Черноморцу» больше сопереживали в других регионах страны, чем в Краснодарском крае.

За историей новороссийской команды, совершившей мощный рывок наверх в минувшем сезоне, следила вся страна.

«Для простых людей важна сказка. И мы сделали удивительную историю, которая им очень приятна. Понятно, что главную роль сыграли футболисты, но руку к ней приложило огромное количество людей. Нам удалось поднять волну, и ее поддержали очень многие. Потому что она была чистой и открытой. Значит, мы правильно жили и работали», — объяснил Василенко феномен популярности «Черноморца».

Ранее президент РФС Александр Дюков не исключил вероятность того, что в будущем сезоне в РПЛ сыграют 15 команд.