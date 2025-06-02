Президент РФС Дюков не исключил сокращения числа команд в РПЛ

Он отметил, что еще не решено, кто заменит в РПЛ подмосковные «Химки», которым отказали в лицензировании из-за финансовых проблем. Функционер подчеркнул, что могут быть «бесконечные варианты», которые заранее прописать невозможно.

Дюков не исключил того, что в РПЛ сыграют 15 команд, но считает маловероятным, что лига выйдет с таким предложением.

По спортивному принципу путевки в РПЛ завоевали команды Первой лиги «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», а покинуть высший дивизион должны «Факел», «Оренбург» и «Пари НН». Наиболее вероятным считается вариант, при котором место «Химок» займут нижегородцы, которые в минувшем сезоне заняли более высокое место (13-е).

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, в какие клубы могут перейти лидеры ФК «Химки».