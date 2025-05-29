Главный тренер «Флориды» объяснил, почему не стал пожимать руки игрокам «Каролины»

Главный тренер «Флорида Пантерз» Пол Морис после завершения серии с «Каролина Харрикейнз» не стал жать руки игрокам соперника, а лишь обменялся рукопожатиями с тренерским штабом «Ураганов».

Морис убедил последовать его примеру главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

Специалист считает, что на льду нечего делать «людям в костюмах», которых в каждом клубе насчитывается большое количество.

«Последнее, чего заслуживают хоккеисты „Каролины“, — это жать руки 50 парням в костюмах, которых они знать не знают. И в этом нет ничего негативного. Зато есть что-то действительно прекрасное в том, когда камера запечатлела, когда парни, которые играли друг против друга, жмут руки», — разъяснил свою позицию Морис.

«Флорида» обыграла «Каролину» в пятом матче Кубка Стэнли со счетом 5:3 и выиграла полуфинальную серию ­­­— 4-1. «Пантерз» вышли в финал в третий раз подряд. Два года назад они уступили «Вегасу», а в прошлом году завоевали главный трофей в НХЛ, обыграв в семиматчевой серии «Эдмонтон».