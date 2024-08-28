Главный тренер хоккейного «Металлурга» увел команду со льда из-за действий судей

В среду, 28 августа, «Металлург» играл в рамках предсезонного товарищеского матча «Мемориал имени Ивана Ромазана» против нижнекамского «Нефтехимика». Команда Разина с большим преимуществом отмечалась во встрече — счет в третьем период составлял 2:1 в пользу «Металлурга».

Однако в одном из эпизодов нападающий магнитогорской команды Даниил Вовченко упал на лед после столкновения с игроком соперника. Форвард получил травму, в результате чего его отвезли в больницу.

Судьи, работавшие на матче, изучили эпизод со столкновением и приняли решение не наказывать игрока «Нефтехимика», поскольку не увидели с его стороны нарушений правил. Разин с этим не согласился и в знак протеста увел свою команду с площадки. «Металлургу» засчитали техническое поражение.

Как рассказал Разин «Чемпионату», причина ухода со льда кроется совсем не в действиях судей. По его словам, проблема заключалась в действиях игроков «Нефтехимика», из-за которых магнитогорцы потеряли лидера команды.

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