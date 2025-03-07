Главный тренер «Лиона» наорал на арбитра на фоне переживаний из-за ссоры Трампа с Зеленским

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека был наказан девятимесячной дисквалификацией за то, что грубо кричал в лицо арбитру Бенуа Мийо в конце игры с «Брестом» в французской Лиге 1. Как сообщает The Athletic, на дисциплинарной комиссии специалист объяснил свое поведение стрессом от семейной и геополитической ситуации.

52-летний португалец, ранее работавший в донецком «Шахтере», женат на украинке Екатерине. Некоторые ее родственники находятся на территории Украины, из-за чего супруги очень переживают.

По данным издания, на слушании дисциплинарной комиссии Фонсека рассказал, что находится в стрессовой ситуации из-за последних политических событий. В частности, его сильно потрясла ссора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

На комиссию эти аргументы не подействовали, и Фонсеку наказали даже жестче, чем предполагалось. Правда, девятимесячная дисквалификация не будет распространяться на международные матчи «Лиона».

«Лион» после победы над «Брестом» (2:1) занимает шестое место на чемпионате Франции.

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