Мизулина захотела сократить количество легионеров в российском футболе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в интервью «Спорт-Экспрессу» выступила за сокращение числа иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Екатерина Мизулина отметила, что в России много молодых людей занимаются спортом, и клубам следовало бы оказывать им большую поддержку, а не брать «неких западных игроков».

«Хотелось бы, чтобы российские футболисты были более российскими, нежели иностранными. Хочется, чтобы было меньше легионеров, а больше российских ребят, молодежи, ребят из регионов», — сказала общественница.

Согласно регламенту РПЛ, в текущем сезоне клубы могут иметь в заявке 14 иностранцев, а одновременно на поле могут находиться восемь легионеров.

В зимнее трансферное окно самыми дорогами трансферами в РПЛ стали переходы иностранных игроков. «Зенит» подписал бразильского вингера Луиса Энрике, заплатив «Ботафого» 33 млн евро. «Спартак» заплатил греческому клубу АЕК за нападающего Ливая Гарсию из Тринидада и Тобаго 18,7 млн евро, а за аргентинского полузащитника Пабло Солари выложил 10 млн евро «Ривер Плейту».

Ранее в «Зените» подтвердили факт переговоров с чемпионом мира французом Полем Погба.