Главный тренер «Монреаля» доволен адаптацией Демидова к НХЛ

В ночь на 23 октября «Монреаль» обыграл «Калгари Флеймз» со счетом 2:1, а Демидов отметился отличным голевым пасом в овертайме на защитника Майка Мэтсона.

«Очевидно, что у Демидова быстрые ноги, отличная техника и быстрые руки. Но у него также и быстрый ум, поэтому он может делать подобные вещи, которые мы видели несколько раз сегодня вечером. Я чувствую, что он все больше адаптируется к игре в НХЛ. Отличные игроки всегда это делают, я даже не беспокоюсь по этому поводу», — сказал Сан-Луи.

Демидов дебютировал в НХЛ в концовке прошлого сезона. В нынешнем регулярном чемпионате нападающий провел восемь матчей и набрал 6 (1+5) очков. Демидова называют одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона).

Ранее Иван Демидов снялся в рекламе фастфуда.