Популярность Демидова в Монреале зашкаливает: нападающий уже успел сняться в рекламе фастфуда

Нападающий «Монреаля» Демидов снялся в рекламе фастфуда
Фото: [ХК «Монреаль Канадиенс»]
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов настолько популярен в городе, что уже успел сняться в рекламе фастфуда.
19-летний Демидов приехал в Монреаль в конце прошлого сезона. В «Мекке канадского хоккея» он стал невероятно популярен еще до своего приезда — клуб, выбравший россиянина на драфте-2024 под общим пятым номером, связывает с ним большие надежды.
Бывший защитник клубов НХЛ Майкл Дель Зотто заявил, что Демидов будет самым доминирующим игроком «Монреаля» в следующем году.
В нынешнем сезоне Демидов провел семь матчей за «Монреаль», в которых набрал 5 (1+4) очков.
