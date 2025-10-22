Популярность Демидова в Монреале зашкаливает: нападающий уже успел сняться в рекламе фастфуда

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов настолько популярен в городе, что уже успел сняться в рекламе фастфуда.

19-летний Демидов приехал в Монреаль в конце прошлого сезона. В «Мекке канадского хоккея» он стал невероятно популярен еще до своего приезда — клуб, выбравший россиянина на драфте-2024 под общим пятым номером, связывает с ним большие надежды.

Бывший защитник клубов НХЛ Майкл Дель Зотто заявил, что Демидов будет самым доминирующим игроком «Монреаля» в следующем году.

В нынешнем сезоне Демидов провел семь матчей за «Монреаль», в которых набрал 5 (1+4) очков.

Ранее голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон украсил свой шлем изображениями одноклубников.