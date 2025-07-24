Главный тренер ПСЖ отправил в молодежку пять игроков, которых хочет выставить на трансфер

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отправил тренироваться с молодежным составом пятерых опытных игроков, на которых не рассчитывает в новом сезоне, сообщает Le Parisien.

В опалу угодили 27-летний защитник Норди Мукиеле, 30-летний центрдеф Милан Шкриньяр, 28-летний полузащитник Карлос Солер, 29-летний игрок атаки Марко Асенсио. Последним в молодежку отправили 26-летнего форварда Рандаля Коло-Муани.

Нападающий сборной Франции заявил о своем желании продолжить выступать за «Ювентус», в котором он провел прошлый сезон на правах аренды.

До конца трансферного окна клуб постарается избавиться от всех пятерых футболистов. Самый дорогой из них как раз Коло-Муани. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €30 млн.

Ранее сообщалось, что в список «на продажу» в ПСЖ попали французский защитник Лукас Эрнандес, корейский хавбек Ли Кан Ин и португальский нападающий Гонсалу Рамуш.