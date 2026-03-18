Главный тренер ПСЖ высказался о разгроме «Челси», упомянув Сафонова

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси». Парижане одержали две крупные победы — 5:2 дома и 3:0 на выезде.

Специалист рассказал, что в двух матчах команда исповедовала разную тактику. Если в домашней игре ПСЖ беспрерывно атаковал, то в гостевом поединке построил свои действия на контратаках. Это принесло успех — уже в первые 15 минут парижане забили два мяча, решив исход противостояния.

«Контролировать мяч всегда непросто, но мы здорово это делали и классно контратаковали. Это сочетание и стало залогом нашего успеха. «ПСЖ» показал отличную игру и заслужил победу», — сказал Луис Энрике.

Главный тренер ПСЖ подчеркнул, что в плей-офф Лиги чемпионов невозможно побеждать без вратаря высшего уровня, каким является российский голкипер Матвей Сафонов.

В лондонском матче против «Челси» Сафонов совершил девять сэйвов и начал голевую атаку в случае с первым забитым мячом.

