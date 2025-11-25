Главный тренер ЦСКА признал наличие кризиса в команде
Фото: [ПХК ЦСКА]
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча со СКА (1:4) признал, что перестройка, которая началась в армейском клубе после его прихода перед новым сезоном, еще далека от завершения.
Специалист отказался говорить о турнирных перспективах ЦСКА.
«Этот вопрос может решить только команда, а ее сейчас нет, поэтому такое место. Для того, чтобы говорить про какие‑то задачи, нужно сначала сделать команду», — сказал Никитин.
После поражения от петербуржцев ЦСКА опустился на девятое место в Западной конференции и выпал из зоны плей-офф. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.
