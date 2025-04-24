Главред портала Sports.ru нарвался на крупный штраф за пропаганду ЛГБТ

Мировой судья в Москве оштрафовал главного редактора портала Sports.ru Владислава Воронина на 200 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ*, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Поводом для штрафа стала публикация материала «Стоунволл» — английский клуб, который изменил футбол». В статье рассказывается о клубе, за который выступают игроки исключительно нетрадиционной сексуальной ориентации.

Представитель Воронина в суде уточнил, что статья была размещена одним из пользователей и его клиент к публикации не имеет отношения. Однако судья счел, что Воронин как главный редактор несет ответственность за появление такой статьи на сайте.

Статью уже удалили с ресурса.

Ранее сообщалось, что после соревнований в Екатеринбурге отец фигуристки избил судью, недовольный оценками своей дочери.

*движение признано экстремистским и запрещено в России.