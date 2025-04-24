В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью из-за оценок

Отец фигуристки избил тренера после соревнований в Екатеринбурге. Об этом порталу Е1.RU рассказал президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.

Он сообщил, что тренер был одним из арбитров на прошедших соревнованиях. По его словам, некто Адонис Мироев остался недоволен оценками дочери. Он пришел на тренировку и избил тренера Михаила Слободчикова, решив, что это именно он повлиял на оценки.

После инцидента Слободчикова доставили в больницу.

Уткин отметил, что это уже не первый скандал с участием Мироева — фигурным катанием занимаются три его дочери.

Ранее в Новосибирске мать фигуристки обвинила тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах к 12-летней дочери. Остальные родители встали на защиту специалиста, заявив, что женщина оболгала тренера из-за плохих результатов девочки.