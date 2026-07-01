Глэмпинг на Алтае за ₽395 тысяч: экс-солистка «Фабрики» Саша Савельева для отдыха выбрала горы, а не пляжи

Певица и бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева отправилась в долгожданный отпуск. Для своего отдыха она выбрала не пляжи Турции или Европы, а премиальный глэмпинг на Горном Алтае, передает Teleprogramma.org.

В комментарии телеграм-каналу «Звездач» Саша призналась, что давно мечтала о тишине и уединении.

«Помню, как тогда меня буквально накрыла атмосфера этого места. Было ощущение какой‑то невероятной силы, тишины и красоты. И именно тогда я загадала желание: однажды вернуться сюда не на несколько часов, а по‑настоящему. Походить по горным тропам, увидеть этот край своими глазами, почувствовать его всецело. И знаете, желания действительно сбываются», — сказала артистка.

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В личной жизни Саши все стабильно. Уже 16 лет она замужем за актером Кириллом Сафоновым. Пара познакомилась в феврале 2009 года в караоке-клубе, а в 2010-м поженилась. Их сын родился 22 марта 2019 года.

Фото: [ соцсети ]

Мальчик появился на свет раньше срока и весил около 2 кг. Первые недели жизни он провел в реанимации. После рождения сына Саша взяла паузу в карьере, а Кирилл сократил рабочие проекты, чтобы быть рядом с семьей.

Супруги давно практикуют жизнь на две страны — Россию и Израиль. Они редко показывают лицо сына в социальных сетях, стараясь оградить его от излишнего внимания прессы. Несмотря на слухи о сложностях в браке, которые иногда появлялись в СМИ, Савельева утверждает, что в отношениях с мужем у нее все хорошо.

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