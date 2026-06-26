Похудевшая Семенович показала фотографии с отдыха

48-летняя певица Анна Семенович проводит отпуск на Мальдивах. Вместе с ней отдыхает ее возлюбленный Денис Шреер. Артистка поделилась в социальных сетях серией фотографий, на которых позирует в купальнике с леопардовым принтом, пишет The Voice.

На одном из снимков похудевшая Анна закинула руку за голову, подчеркнув талию. Кадры получились стильными и смелыми. Семенович не только показала фигуру, но и поделилась размышлениями о женской красоте и мужских предпочтениях.

Фото: [ соцсети ]

«В здоровым теле — здоровый дух! Женщина должна быть в форме…, а форма у каждой своя. И вообще, мужчины любят мягких женщин. Жесткий диван у них и дома есть», — отметила артистка.

Поклонники оставили множество восторженных комментариев, подчеркнув, что Анна прекрасно выглядит. Певица явно наслаждается отдыхом и не боится показывать свои эмоции.

Ранее певица Анна Семенович призвала женщин не жертвовать личной жизнью ради карьеры.