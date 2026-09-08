Глушенков отказался подписывать новый контракт с «Зенитом», узнав сколько клуб предлагал Тюкавину
Агент Гурцкая: Глушенков уехал на рыбалку вместо продления контракта с «Зенитом»
Фото: [ФК «Зенит»]
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков отказался подписать с петербургским клубом новый контракт. О деталях этой истории рассказал футбольный менеджер и ведущий программы «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая.
По его данным, Глушенков и «Зенит» на минувшей недели должны были продлить соглашение — настоящее действует до 2028 года. Клуб и сторона игрока договорились о всех деталях нового контракта, но в последний момент подписание сорвалось.
«Он узнал, сколько хотели предложить Тюкавину. Глушенков вообще не пришел на продление, просто поехал на рыбалку», — рассказал Гурцкая.
Он отметил, что Глушенков должен был получать по новому контракту зарплату в €3 млн в год. По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» предлагал форварду московского «Динамо» Константину Тюкавину зарплату в €4 млн.
В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах, на его счету пять голов и две голевые передачи.
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