Мошенники стали атаковать родителей через электронные дневники

Аферисты нашли новый повод для звонка — электронный дневник. Под видом учителей и техподдержки они выманивают у родителей код из СМС. Дальше — доступ к банковским приложениям и потеря денег. Материалы МВД изучил ТАСС .

Схема выглядит так: звонок в мессенджере от «сотрудника школы» или «технической поддержки». Говорят, что сервис сбоит, и просят подтвердить номер телефона, обновить данные или активировать учетную запись. Для этого нужно продиктовать код из СМС.

На самом деле этот код открывает мошенникам путь к банковским сервисам жертвы.

В МВД напоминают: работники госорганов и полиции никогда не звонят в мессенджерах с просьбой назвать код, данные карты или пароль от кабинета. Любая такая просьба — стопроцентный признак обмана. Разговор нужно прекращать немедленно.

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