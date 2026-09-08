«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби с победным голом канадца Комтуа
Канадский нападающий Комтуа принес победу «Спартаку» в дерби с ЦСКА
Фото: [ХК «Спартак»]
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.
Игра развивалась как на качелях. Поначалу преимущество было у армейцев, и на 9-й минуте его воплотил в гол Дмитрий Бучельников, реализовавший большинство. «Спартак» отыгрался на 15-й минуте благодаря сольному проходу 19-летнего Ильи Котлярова.
На второй период более заряженным вышел уже «Спартак». На 23-й минуте Кристиан Ярош бросил от синей линии и вывел красно-белых вперед. На 36-й минуте счет вновь стал равным: после броска армейского защитника Егора Замулы шайба отскочила в ворота от Максима Соркина.
Победную шайбу на 56-й минуте забросил канадский новичок «Спартака» Максим Комтуа, сыгравший на добивании после броска Максима Мальцева.
Для ЦСКА это был первый матч в новом сезоне КХЛ, спартаковцы провели вторую игру. В первой красно-белые уступили нижегородскому «Торпедо» со счетом 0:1.
Ранее звездный нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов забросил свою сотую шайбу в КХЛ.