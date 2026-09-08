Губерниев раскритиковал игру «Спартака» в матче с «Динамо»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал игру «Спартака» в дерби с «Динамо» (1:2).

По его мнению, после победы над «Зенитом» (2:0) спартаковцы решили, что они теперь главные претенденты на чемпионство и на матч с «Динамо» вышли с шапкозакидательским настроением. Губерниев подчеркнул, что команда, которая претендует на чемпионство, должна отличаться стабильностью, которой сейчас еще нет у «Спартака».

Комментатор не прошел мимо истории с запасными динамовскими вратарями Игорем Лещуком и Андреем Луневым, которые зарядили после матча неприличную кричалку про «Спартак».

«Два великих динамовских вратаря. Естественно, кто же после Яшина? Эти двое! Которые трибуны заводили кричалкой про «Спартак»! Вот чем могут отличиться динамовские вратари после Яшина? Вот этим! Так что «Динамо» выиграло у «Спартака», а ощущение, что все последние 50 лет они неизменно лучшие! А это не так», — негодовал Губерниев.

КДК РФС вызвал Лещука и Лунева на очередное заседание в связи с эпизодом после матча со «Спартаком».

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