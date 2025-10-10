Глушенков рассказал, почему не празднует забитые голы
Полузащитник «Зенита» Глушенков: «Не чувствую необходимости праздновать голы»
Фото: [ФК «Зенит»]
Полузащитник «Зенита» и сборной России Максим Глушенков ответил на вопрос РИА Новости, почему он не празднует забитые голы.
Футболист заявил, что не видит в этом необходимости.
«Ничего не чувствую. Просто так хочется. Кто-то празднует, а я — нет», — сказал немногословный Глушенков.
26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах за петербургский клуб, забив восемь мячей.
Ранее известный тренер Валерий Непомнящий назвал Глушенкова сильнейшим российским футболистом после Андрея Аршавина.