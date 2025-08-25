«Гнать поганой метлой»: Губерниев жестко высказался о скандале с главой Федерации лыжных гонок Воронежской области

Манаков устроил драку с юным лыжником в кофейне в Санкт-Петербурге. Инцидент с участием функционера попал на камеру.

«Мне кажется, для начала Мананкову надо присесть на 15 суток, а дальше надо гнать его поганой метлой», — сказал Губерниев.

Также он отметил, что эпизод должен получить оценку от руководства Федерации лыжных гонок России. Отсутствие реакции со стороны главы ФЛГР Елены Вяльбе Губерниев назвал ее стилем работы.

