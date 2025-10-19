Гол «Локомотива» с нулевого угла в ворота ЦСКА назвали фантастическим

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился впечатлениями о голе своего одноклубника Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

Футболист восхитился голом Воробьева, забитым с нулевого угла, и подчеркнул, что такой удар является настоящим достижением и просто фантастическим.

«Думаю, что он так и хотел. Вживую такого не видел никогда», — заявил Батраков.

На стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч между «Локомотивом» и ЦСКА, завершившийся со счетом 3:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной минуте первого тайма Воробьев открыл счет.

По итогам 12 матчей «Локомотив» вышел в лидеры РПЛ, заработав 26 очков. ЦСКА находится на третьей строчке с 24 очками.