Голевое пиршество на ЧМ: Англия и Франция забили 10 мячей в матче за третье место

На чемпионате мира по футболу завершился матч за третье место между сборными Англии и Франции. Игра стала самой результативной на турнире: всего было забито 10 мячей, англичане победили со счетом 6:4.

Англия выиграла первый тайм за явным преимуществом (4:0). Во второй половине игры французы возродили интригу, дважды сокращая счет до минимума (3:4, 4:5), но последнее слово осталось за родоначальниками футбола.

В составе сборной Англии хет-трик оформил Букайо Сака, по одному мячу забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов дубль на счету Килиана Мбаппе, по голу забили Брэдли Барколя и Усман Дембеле.

Мбаппе вышел в лучшие снайперы турнира с 10 мячами. Помешать ему выиграть «Золотую бутсу» может только Лионель Месси: на счету аргентинца восемь голов и финальный матч с Испанией в запасе. Также Мбаппе опередил Месси по общему количеству мячей на чемпионатах мира: у Килиана их теперь 22, у Лео — 21.

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.