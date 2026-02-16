Голкипер Хайкин раскрыл, зачем ему понадобился норвежский паспорт
Вратарь Хайкин: «Хочу стать норвежцем, чтобы жизнь в стране стала чуть проще»
Фото: [ФК «Буде/Глимт»]
Российский голкипер норвежского клуба «Буде/Глимт» Никита Хайкин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о процессе получения гражданства скандинавской страны.
Главный тренер «Буде/Глимт» Кьетиль Кнутсен говорил, что мечтает, чтобы Хайкин успел получить норвежский паспорт до лета, и отправился с национальной командой на чемпионат мира. Сам же голкипер отметил, что не возможность сыграть на мундиале стала для него определяющей в желании получить гражданство Норвегии.
«Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт», — сказал Хайкин.
Он отметил, что говорить о сборной бессмысленно до получения гражданства, а это достаточно длительная и сложная процедура.
30-летний Хайкин выступает за «Буде/Глимт» с 2019 года с небольшими перерывами.
