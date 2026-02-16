Голкипер Хайкин раскрыл, зачем ему понадобился норвежский паспорт

Главный тренер «Буде/Глимт» Кьетиль Кнутсен говорил, что мечтает, чтобы Хайкин успел получить норвежский паспорт до лета, и отправился с национальной командой на чемпионат мира. Сам же голкипер отметил, что не возможность сыграть на мундиале стала для него определяющей в желании получить гражданство Норвегии.

«Вообще-то я хотел бы стать норвежцем не из-за сборной, а для того, чтобы моя жизнь в стране стала чуть проще. Мы с женой планируем завести детей, жить в Норвегии, и для этого нам было бы легче, чтобы я имел паспорт», — сказал Хайкин.

Он отметил, что говорить о сборной бессмысленно до получения гражданства, а это достаточно длительная и сложная процедура.

30-летний Хайкин выступает за «Буде/Глимт» с 2019 года с небольшими перерывами.

