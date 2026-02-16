Известный комментатор считает, что Рахимова уволили из «Рубина» из-за его характера

Казанский клуб уволил специалиста в январе. На его место был назначен испанский тренер Франк Артига, ранее работавший в «Химках».

«Клуб, зная его характер и то, что он говорит всегда правду в глаза… За что я ему благодарен, потому что сам стремлюсь быть таким. Он много знает, футбол читает великолепно, а они от него отказались», — сказал Орлов.

После 18 туров «Рубин» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 23 очка. Руководство клуба и региона считает, что команда должна быть выше в турнирной таблице и показывать более зрелищный футбол.

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал четыре фактора, по которым будут оценивать работу главного тренера команды Ролана Гусева. Бело-голубые заключили контракт со специалистом до конца сезона.