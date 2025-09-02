Голкипер сборной России Сафонов рассказал о приключениях по дороге из Парижа в Москву

Голкипер сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов рассказал в соцсетях, как ему пришлось добираться из Парижа в Москву, чтобы попасть в расположение национальной команды.

Сафонов поведал, что лететь пришлось транзитом через Стамбул. Первый рейс опоздал на полтора часа, и футболист был рад, что все-таки удалось успеть на второй рейс.

«Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске», — написал Сафонов.

Тем не менее, голкипер не унывает и считает, что теперь есть чем поделиться с подписчиками.

Сборная России проведет два товарищеских матча против Иордании (4 сентября) и Катара (7 сентября).

Ранее сообщалось, что бывший партнер Сафонова по ПСЖ итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма перешел в «Манчестер Сити».