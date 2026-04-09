Голкипер «Спартака» рассказал о дружеской обстановке в команде при Карседо

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал Sport24, как изменилась обстановка в команде после прихода нового тренерского штаба во главе с Хуаном Карлосом Карседо.

«Спартак» обыграл «Зенит» в серии послематчевых пенальти в полуфинале Пути регионов Кубка России. В концовке матча, специально под пенальти, Карседо выпустил Помазуна вместо основного голкипера Александра Максименко. Замена сработала — Помазун смог отразить два удара петербуржцев.

Вратарь рассказал, что ему непросто пришлось на сборах, потому что он полтора месяца восстанавливался после травмы, однако Карседо его поддерживал.

«Тренер выстроил хороший микроклимат в команде. Видно, что каждый бьется друг за друга», — сказал Помазун.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал, почему футболистам «Спартака» нравится работать с Карседо.